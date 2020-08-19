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Центрэнерго будет покупать уголь на 24% дешевле, чем продают государственные шахты
08:02 19.08.2020 |
ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля по базовой цене 1480 грн за тонну, что на 24,1% дешевле, чем у государственных шахт.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.
На Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.
"Уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну. А по оперативному контракту с ДТЭК, заключенному по медиации Минэнерго - по 1660 грн за тонну", - отметили в ПАО "Центрэнерго".
Компания уверяет, что цена на топливо по новому контракту максимально приближена к международному биржевому паритету. Центрэнерго уже обратилось к премьер-министру Украины и в Министерству энергетики относительно пересмотра цены на уголь государственных шахт в сторону снижения к рыночной.
Как сообщал Укринформ, ПАО "Центрэнерго" не смогло открыть целевую кредитную линию в государственных банках для расчетов за украинский уголь. Вместе с тем, поскольку компания должна выкупать уголь из государственных шахт, дирекция ПАО "Центрэнерго" приняла решение о продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года. Аукцион позволил получить более 400 млн грн.
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