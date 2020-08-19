Финансовые новости
- |
- 19.08.20
- |
- 02:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коломойский уступил: Укрнафта продала нефть дороже стартовой цены
23:51 18.08.2020 |
ПАО "Укрнафта" на прошедших во вторник торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ) реализовала 243,629 тыс. тонн нефти, сообщается на сайте биржи.
При стартовой цене нефти 8 192,12 грн/тонна средневзвешенная цена продажи составила 8 868,95 грн/тонна. Таким образом, цена продажи была на 8,3% выше стартовой.
Два лота, в частности, были реализованы по 9 тыс. 22,12 грн/тонна, 22 лота - по 8 тыс. 902,12 грн/тонна, еще восемь лотов - по 8 тыс. 802,12 грн/тонна.
Как cообщил Интерфакс-Украина один из участников рынка, рост стартовой цены произошел благодаря готовности государственной Укртранснафты принять участие в торгах, составив конкуренцию структурам группы "Приват", контролирующим Кременчугский НПЗ.
Он напомнил, что июльский нефтяной аукцион был отменен в связи с искусственно заниженной ценой на нефть со стороны Укрнафты.
Укрнафта постоянно прощает компаниям Игоря Коломойского миллиардные долги, а также регулярно продает нефть на аукционах по заниженной цене, которую покупает только один покупатель - Кременчугский НПЗ.
Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коломойский уступил: Укрнафта продала нефть дороже стартовой цены
|Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию «БРСМ Нафта» и тысячи рабочих мест - 5 канал
|НБУ виделил 4,8 милларда рефинанса 14 банкам
|«Нафтогаз» предлагает потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене
|Кабмин передал в ФГИУ четыре геологические госпредприятия для приватизации
|Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел «договорняк» между судьями и олигархами
Это интересно
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер