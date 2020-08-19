Коломойский уступил: Укрнафта продала нефть дороже стартовой цены

ПАО "Укрнафта" на прошедших во вторник торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ) реализовала 243,629 тыс. тонн нефти, сообщается на сайте биржи.

При стартовой цене нефти 8 192,12 грн/тонна средневзвешенная цена продажи составила 8 868,95 грн/тонна. Таким образом, цена продажи была на 8,3% выше стартовой.

Два лота, в частности, были реализованы по 9 тыс. 22,12 грн/тонна, 22 лота - по 8 тыс. 902,12 грн/тонна, еще восемь лотов - по 8 тыс. 802,12 грн/тонна.

Как cообщил Интерфакс-Украина один из участников рынка, рост стартовой цены произошел благодаря готовности государственной Укртранснафты принять участие в торгах, составив конкуренцию структурам группы "Приват", контролирующим Кременчугский НПЗ.

Он напомнил, что июльский нефтяной аукцион был отменен в связи с искусственно заниженной ценой на нефть со стороны Укрнафты.

Укрнафта постоянно прощает компаниям Игоря Коломойского миллиардные долги, а также регулярно продает нефть на аукционах по заниженной цене, которую покупает только один покупатель - Кременчугский НПЗ.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ