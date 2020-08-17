Кабмин передал в ФГИУ четыре геологические госпредприятия для приватизации

Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Украинский государственный геологоразведочный институт "УкрГГРИ", Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, Восточное государственное региональное геологическое предприятие и государственное предприятие "Янтарь Украины" для дальнейшей приватизации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы геологии и недр Украины.

Отмечается, что на 2020 год финансирование развития минерально-сырьевой базы сократилось на 60%. Отсутствие средств стало определяющим в судьбе этих геологических предприятий.

"Все они убыточны и имеют налоговую, кредиторскую задолженность и долги по заработной плате. К примеру, за 2019 год кредиторская задолженность УкрГГРИ составила 5,14 млн грн, Причерномор ГРГП - 9,686 млн грн, Восток ГРГП - 22,483 млн грн, ГП "Янтарь Украины" - 4,083 млн грн", - говорится в сообщении.

После подготовки определенные объекты будут выставлены на электронные аукционы в системе Прозорро.Продажи.

В начале года государственные геологические предприятия, которые принадлежат к сфере управления Госгеонедр, передали в Фонд госимущества Украины 55 объектов для приватизации. Сейчас большинство из них находятся на стадии подготовки к продаже.

Как сообщал Укринформ, 12 августа на заседании Кабмина было принято распоряжение о передаче около 200 государственных предприятий Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации. В перечень предприятий, переданных на приватизацию, были включены непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство из которых не осуществляет производственной деятельности, нуждается в восстановлении и инвестициях.