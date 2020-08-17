Финансовые новости
- |
- 17.08.20
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин передал в ФГИУ четыре геологические госпредприятия для приватизации
15:45 17.08.2020 |
Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Украинский государственный геологоразведочный институт "УкрГГРИ", Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, Восточное государственное региональное геологическое предприятие и государственное предприятие "Янтарь Украины" для дальнейшей приватизации.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы геологии и недр Украины.
Отмечается, что на 2020 год финансирование развития минерально-сырьевой базы сократилось на 60%. Отсутствие средств стало определяющим в судьбе этих геологических предприятий.
"Все они убыточны и имеют налоговую, кредиторскую задолженность и долги по заработной плате. К примеру, за 2019 год кредиторская задолженность УкрГГРИ составила 5,14 млн грн, Причерномор ГРГП - 9,686 млн грн, Восток ГРГП - 22,483 млн грн, ГП "Янтарь Украины" - 4,083 млн грн", - говорится в сообщении.
После подготовки определенные объекты будут выставлены на электронные аукционы в системе Прозорро.Продажи.
В начале года государственные геологические предприятия, которые принадлежат к сфере управления Госгеонедр, передали в Фонд госимущества Украины 55 объектов для приватизации. Сейчас большинство из них находятся на стадии подготовки к продаже.
Как сообщал Укринформ, 12 августа на заседании Кабмина было принято распоряжение о передаче около 200 государственных предприятий Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации. В перечень предприятий, переданных на приватизацию, были включены непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство из которых не осуществляет производственной деятельности, нуждается в восстановлении и инвестициях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин передал в ФГИУ четыре геологические госпредприятия для приватизации
|Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел «договорняк» между судьями и олигархами
|Суд шести британских компаний Суркисов против ПриватБанка перенесли на сентябрь
|Укроборонпром назвал ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции
|Акционеры требуют ликвидировать «Мотор Сич» в судебном порядке
|«Укрпошта» начала слияние с «Прессой»
Это интересно
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class