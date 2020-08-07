НБУ согласовал приобретение «Ивекс Капиталом» пакета акций Акцент-Банка в размере 32,2%

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в декабре предоставил разрешение ЧАО "Ивекс Капитал" на получение в управление пакета акций Акцент-Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.
"Концентрация заключается в получении ЧАО "Ивекс Капитал" в управление от Суркиса Г.М. акций АО "Акцент-Банк", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", - сообщил АМКУ.
Акцент-Банк основан в 1992 году.
По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером А-Банка являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).
Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (8,678 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.
По данным госреестра, конечными бенефициарами ЧАО "Ивекс Капитал" являются Юрий Яковенко, а также "Эмерджинг Маркет Партнерз ЛТД" и "Эмерджинг Партнерз Холдинг АГ".