НБУ согласовал приобретение «Ивекс Капиталом» пакета акций Акцент-Банка в размере 32,2%

Национальный банк Украины (НБУ) в июле согласовал приобретение ЧАО "Ивекс Капитал" (Киев) пакета акций Акцент-Банка (Днепр) в связи с получением в управление доли Григория Суркиса в размере более 32,2%, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в декабре предоставил разрешение ЧАО "Ивекс Капитал" на получение в управление пакета акций Акцент-Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.

"Концентрация заключается в получении ЧАО "Ивекс Капитал" в управление от Суркиса Г.М. акций АО "Акцент-Банк", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", - сообщил АМКУ.

Акцент-Банк основан в 1992 году.

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером А-Банка являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (8,678 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.

По данным госреестра, конечными бенефициарами ЧАО "Ивекс Капитал" являются Юрий Яковенко, а также "Эмерджинг Маркет Партнерз ЛТД" и "Эмерджинг Партнерз Холдинг АГ".