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Укргаздобыча не может начать эксплуатацию 11 скважин
15:50 05.08.2020 |
"Укргаздобыча" не может начать бурение 11 новых скважин из-за отсутствия официальных согласований со стороны государства.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Из-за этого "Укргаздобыча" ежесуточно, по оценкам специалистов компании, недополучает около 1 млн кубометров газа и недополучает соответствующую прибыль.
В УГВ отмечают, что в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в частности эксплуатации указанных скважин в феврале-марте 2020 года были выполнены все предусмотренные законодательством действия, в том числе подготовлены и переданы на рассмотрение уполномоченных органов все необходимые документы в рамках начатых процедур ОВОС.
"Учитывая ситуацию, вызванную коронавирусом, а также несовершенство действующего законодательства в сфере проведения ОВОС, в течение нескольких месяцев компания не может получить соответствующих выводов, которые бы позволяли начать работы на ряде новых объектов... Таким образом, с учетом уже потраченного времени, суммарные потенциальные потери газа компании из-за невозможности начать бурение достигнут 200 млн кубометров", - подсчитали в УГВ.
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