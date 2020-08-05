Оператору ГТС позволили назначить независимого контролера

"Оператор ГТС Украины" получил согласие регулятора на назначение независимого контролера, который будет осуществлять мониторинг соблюдения программы соответствия относительно равного отношения ко всем участникам рынка газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) признала возможность назначения независимого контролера ОГТСУ на основании решения единственного участника общества, ссылаясь на статью 31 Закона Украины "О рынке природного газа" и статью 30 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

В функции контроллера входит мониторинг и предоставления отчетности украинским и европейским регуляторам - то есть НКРЭКУ и Секретариатом Энергетического Сообщества - о соблюдении Оператором ГТС Украины программы соответствия относительно равного отношения ко всем участникам рынка газа или же о какой-либо дискриминации либо нарушении со стороны ОГТСУ по отношению к кому-то из участников.

На сегодняшний день ОГТСУ заканчивает разработку программы соответствия после предоставленных Нацрегулятором замечаний и предложений.

"Назначение контроллера является еще одним важным шагом для построения независимого, но подотчетного обществу, оператора ГТС и является шагом для приближения украинского оператора к стандартам европейского рынка. Мы рады, что этот шаг будет сделан уже скоро и появится независимый арбитр, который будет следить за отношением ОГТСУ к участникам рынка. Именно такую ​​логику вкладывали законодатели при подготовке Закона Украины "О рынке природного газа", - прокомментировала директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

В мировой практике используют инструмент введения независимого контролера для избежания давления третьих лиц на операторов ГТС. Это может быть физическое или юридическое лицо. Украинское законодательство разрешает наблюдательному совету или, в случае его отсутствия, коллегиальному исполнительному органу ОГТСУ назначать контроллера. Однако поскольку у ОГТСУ отсутствуют наблюдательный совет или коллегиальный исполнительный орган (то есть директорат), а руководящим органом является единоличный генеральный директор, ОГТСУ обратился к НКРЭКУ с соответствующим вопросом о возможных путях назначения контроллера.