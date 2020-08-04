Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Центрэнерго» показало 490 миллионов убытка за полгода
15:42 04.08.2020 |
Государственное ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года получило 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн).
Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная на сайте компании, передает БизнесЦензор.
Чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос до 9,25 млрд грн, по сравнению с 7,26 млрд грн в первом полугодии 2019 года.
В то же время себестоимость реализованной продукции увеличилась до 9,5 млрд грн с 7,46 млрд грн в январе-июне прошлого года.
Текущая кредиторская задолженность предприятия по долгосрочным обязательствам за товары, работы и услкги к 1 июля 2020 года сократилась до 3,35 млрд грн с 3,56 млрд грн по состоянию на начало года.
Согласно данным отчетности, "Центрэнерго" в 2019 году получило 1,98 млрд грн чистого убытка, по сравнению с прибылью в 499,13 млн грн годом ранее.
Текущая кредиторская задолженность компании в прошлом году выросла с 607,7 млн грн до 3,56 млрд грн.
Как сообщалось, ФГИ планирует приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.
Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".
После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Центрэнерго» показало 490 миллионов убытка за полгода
|ОПЗ в первом полугодии сменил прибыль на убыток
|Суд ликвидировал задолжавшую «Укрэксимбанку» 3,4 миллиарда компанию
|Укрзализныця будет развивать интермодальные перевозки со странами Восточной Европы и Балтии
|АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере «Укргаздобычи» на 14 миллионов
Это интересно
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter