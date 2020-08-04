Набсовет Укрнафты без конкурса избрал главу компании

Наблюдательный совет Укрнафты заключил новый контракт с предправления компании Олегом Гезом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Новый контракт с Гезом был подписан 31 июля 2020 года, через день после того, как набсовет прекратил его полномочия как члена правления.

Согласно данным, опубликованным на сайте НКЦБФР, в конце мая набсовет Укрнафты решил прекратить конкурс на нового главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

