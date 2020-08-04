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Набсовет назначил Кудрицкого главой правления Укрэнерго
07:56 04.08.2020 |
И. о. руководителя Укрэнерго Владимир Кудрицкий избран по конкурсу и назначен на должность председателя правления.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.
"Наблюдательный совет ЗАО "НЭК Укрэнерго" информирует, что 2 августа 2020 года на внеочередном заседании в результате конкурса избрал и назначил Владимира Кудрицкого на должность председателя правления компании", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в конце 2019 года наблюдательный совет утвердил требования к должности председателя правления Укрэнерго и выбрал международную компанию - консультанта по подбору персонала для управления процессом отбора.
Отмечается, что результатами "напряженного и тщательного" отбора наблюдательный совет избрал и назначил Кудрицкого как наиболее соответствующего требованиям кандидата на должность.
С сентября 2019 года Кудрицкий занимал должность первого заместителя председателя правления, а с конца февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя Укрэнерго. В компанию пришел в 2016 году, занимал пост заместителя директора по вопросам инвестиций.
Ранее Кудрицкий работал директором по развитию ОАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton. Получил образование по международной экономике в Киевском национальном экономическом университете, является членом ассоциации присяжных бухгалтеров Великобритании (АССА), а также сертифицированным внутренним аудитором Института внутренних аудиторов США (СИА).
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