НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Как говорится в сообщении регулятора в понедельник на его сайте, Скай Банк и Аккордбанк получили штрафы по 300 тыс. грн, Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрбудинвестбанк) и банк "Глобус" (все – Киев) – по 200 тыс. грн, а финансовая компания "Вей Фор Пей" (Запорожье) – на 51 тыс. грн.

НБУ уточнил, что БИС-Банк подвергся санкции за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, а также за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов в течение 2017-2018 годов.

В сообщении отмечается, что Скай Банк был оштрафован за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов, а Укрбудинвестбанк, банк "Глобус" и Аккордбанк за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. Аккордбанк также получил письменное предостережение за нарушение требований санкционного законодательства.

Причиной санкции к "Вей Фор Пей", согласно релизу регулятора, стало повторное непредставление на запрос необходимой информации для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Кроме того, НБУ направил в банк "Аркада" письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Вей Фор Пей" является Геннадий Васюков. Размер уставного капитала финкомпании – 5 млн грн.