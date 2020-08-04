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За пол года «Укрнафта» получила 2,6 млрд гривен убытков
20:57 03.08.2020 |
В январе-июне 2020 года крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" получила убыток в размере 2,595 млрд гривен (за аналогичный период 2019 года компания получила 18,2 млн гривен чистой прибыли).
Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Отмечается, что за 6 месяцев "Укрнефть" сократила чистый доход на 28,2%, или на 3,909 млрд гривен до 9,972 млрд гривен.
Также за аналогичный период компания сократила валовую прибыль в 3,8 раза, или на 5,403 млрд гривен до 1,963 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен.
Также "Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене.
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