За пол года «Укрнафта» получила 2,6 млрд гривен убытков

В январе-июне 2020 года крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" получила убыток в размере 2,595 млрд гривен (за аналогичный период 2019 года компания получила 18,2 млн гривен чистой прибыли).

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Отмечается, что за 6 месяцев "Укрнефть" сократила чистый доход на 28,2%, или на 3,909 млрд гривен до 9,972 млрд гривен.

Также за аналогичный период компания сократила валовую прибыль в 3,8 раза, или на 5,403 млрд гривен до 1,963 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен.

Также "Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене.

