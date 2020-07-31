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Энергоатом выполнил план производства электроэнергии на 102,4%
07:55 31.07.2020 |
ГП "НАЭК "Энергоатом" в первом полугодии 2020 года произвело 39,5 млрд кВт-час. электроэнергии, выполнив план на 102,4%.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.
"За І полугодие 2020 года "Энергоатом" произвел 39 млрд 503,3 млн кВт-ч электроэнергии - то есть, скорректированное плановое задание по производству электроэнергии выполнено на 102,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первое полугодие 2020 года коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС равен 65,2%, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки украинских атомных электростанций за полгода составил 74,6%, что на 9,4 процентного пункта больше, чем КИУМ (65,2%).
Как сообщалось, в апреле Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Согласно документу, прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями сокращено на 7 млрд кВт-ч (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-час.
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