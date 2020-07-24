Укргазвидобування в І полугодии снизило добычу газа почти на 1%

АО "Укргазвидобування" за І полугодие 2020 года добыло 6,69 млрд кубометров газа, что на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В I полугодии 2020 года компания обеспечила добычу 6,69 млрд кубометров газа, который был поставлен населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8% или 53 млн кубометров голубого топлива, в то время как средняя цена реализации газа компанией снизилась на 47% по сравнению с І полугодием 2019 года", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что сейчас ведется разработка среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.

"Мы меняем подходы к управлению проектами в сфере разведки и добычи газа. Разрабатываем среднесрочную стратегию разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов. Среди ее главных целей - нарастить ресурсную базу углеводородов. Фактически - создать новый фундамент для развития отрасли", - отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Как сообщал Укринформ, в феврале компания представила новую стратегию по добыче газа "Тризуб", которая может обеспечить значительный прорыв в этом сегменте добычи углеводородов.

В 2019 году АО "Укргазвидобування" добыло около 13,6 млрд кубометров газа, в 2018 году - 15,5 млрд кубометров.

Крупнейшее месторождение компании - Шебелинское - было открыто в 1950 году, уровень его истощенности составляет 89%.