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«Украинское Дунайское пароходство» заявляет о похищении 32 лихтеров
08:13 16.07.2020 |
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» заявило о похищении 32 лихтеров (несамоходных барж - ред.) стоимостью $5 млн, которые в течение 2017-2018 годов были переданы в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од», незаконно перемещены за пределы территории Украины и исчезли вместе с контрагентом после перерегистрации.
Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на своей странице в Facebook.
"32 лихтера передало ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од» в течение 2017-2018 годов. Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная рыночная стоимость похищенных лихтеров $5 млн.
После аудита ЧАО «УДП» открыто уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом пароходства, осуществляется досудебное расследование.
Следует отметить, что компания «Олтекс-Од», по данным Youcontrol, была зарегистрирована в Одессе в мае 2017 года Еленой Кудрявцевой, а в сентябре того же года «Олтекс-Од» смогла получить в фрахт первую группу лихтеров УДП.
По данным СМИ, в сентябре 2017 года ЧАО "УДП" в лице руководителя Дмитрия Баринова заключило договор с ООО «Олтекс-Од» о фрахтования 18 лихтеров. В феврале 2018 года следующий руководитель пароходства Дмитрий Чалый подписал с этой компанией дополнительное соглашение, согласно которому ООО «Олтекс-Од» получило в пользование еще 14 лихтеров. Всего пароходство передало ООО «Олтекс-Од» 32 единицы флота, после чего контрагент перестал выходить на связь, лихтеры не вернул, об их местонахождении не сообщил, а поисковые мероприятия никаких результатов не дали.
После проведения аудита ЧАО «УДП», инициированного Министерством инфраструктуры Украины, было возбуждено уголовное дело по факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Выяснилось, что лихтеры были оформлены на компании, аффилированные с депутатами Одесского облсовета от партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» - Виталием Саутенковым и Виктором Баранским.
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