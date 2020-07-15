Финансовые новости
- |
- 15.07.20
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Магистральные газопроводы Украины смогут приобрести долю «Оператора ГТС»
16:10 15.07.2020 |
Кабинет министров своим решением выделил средства для ПАО "Магистральные газопроводы Украины", на которые оно приобретет у АО "Укртрансгаз" долю уставного капитала ООО "Оператор ГТС Украины".
Проект соответствующего постановления представил на заседании правительства первый заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает корреспондент Укринформа.
"Проект постановления разработан Минфином с целью обеспечения выполнения статьи 25 закона Украины о Госбюджете на 2020 год. Согласно этой нормы, поступления в спецфонд Государственного бюджета, которые были обеспечены за счет уплаты дивидендов НАК "Нафтогаз Украины" по результатам деятельности в 2019 году, направляются по решению Кабмина для пополнения уставного капитала ПАО "МГУ" для приобретения в АО "Укртрансгаз" доли уставного капитала ООО "ОГТСУ", - сказал Улютин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Конец мифа про «какую разницу»: О чем свидетельствует рост рейтингов «ЕС» и «ОПЗЖ»
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября
|Кровавое обострение в ООС: Решится ли Зеленский угомонить боевиков
|Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника
|И.о.главы НБУ Рожкова: Банки не выдержат дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Магистральные газопроводы Украины смогут приобрести долю «Оператора ГТС»
|Кабмин внес «Оператора ГТС» в список стратегических предприятий
|Завод Артем выиграл суд у «американских партнеров» Коломойского на $8 млн
|Долги производителей тепла ставят под угрозу начало отопительного сезона - Нафтогаз
|«Гарантированный покупатель» и Укрэнерго задолжали 9,4 миллиарда Энергоатому
|Укрзализныця планирует закупить в Huawei систему радиосвязи
Это интересно
|В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
|Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём
|Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов
|Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек
|Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков
|Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей
|Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»