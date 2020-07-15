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«Гарантированный покупатель» и Укрэнерго задолжали 9,4 миллиарда Энергоатому
07:46 15.07.2020 |
Просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" и ЗАО "НЭК "Укрэнерго" перед ГП "НАЭК "Энергоатом" по итогам января-июня 2020 года достигла 9,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на отчет об итогах работы Энергоатома в первом полугодии 2020 года.
"По итогам первого полугодия 2020 года (по состоянию на 1 июля) просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную ГП НАЭК "Энергоатом" электроэнергию составила 7 млрд 435,3 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, просроченная задолженность Укрэнерго перед Энергоатомом за полгода составила 1 977,6 млн грн.
В компании отметили, что просроченная задолженность за электроэнергию, отпущенную Энергоатомом ГП «Энергорынок» в течение прошлых лет, составляет 11,66 млрд грн. Таким образом, на 1 июля 2020 года общий объем задолженности перед Энергоатомом за поставленную электроэнергию достиг почти 21 млрд грн.
Как собщалось, за первое полугодие этого года Энергоатом выработал 39,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что почти на 3,3 млрд кВт-ч, или на 7,6% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
Недопроизводство электроэнергии Энергоатомом из-за балансовых ограничений за январь-июнь 2020 года составило почти 5,3 млрд кВт-ч, тогда как аналогичный показатель за первое полугодие 2019 года был на уровне 120 млн кВт-ч.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в конце апреля 2020 года предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. При этом объем производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году сокращен на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-ч.
Выполнение нового прогнозного энергобаланса требует вывода в резерв трех энергоблоков ВВЭР-1000 на Запорожской и Ривненской АЭС.
И. о. министра энергетики Ольга Буславец 7 июля обратилась к НЭК «Укрэнерго» с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков в соответствии с заявками НАЭК «Энергоатом» и балансовыми ограничениями ОЭС Украины.
В итоге, Укрэнерго приняло решение увеличить базовую нагрузку АЭС в летний период (июль - август).
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