Рада поддержала в 1-м чтении законопроект о продаже э/э «Энергоатомом» по долгосрочным договорам

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии", предусматривающий проведение специальных аукционов по продаже электроэнергии госгенерации по долгострочным двусторонним договорам мощным конечным потребителям с высоким уровнем прогнозированности потребления.

За соответствующее решение авторства народного депутата Анны Скороход (фракция "Слуга народа") проголосовало 242 депутата, передает Энергореформа.

Представляющий законопроект народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") отметил, что его принятие предоставит возможность в первую очередь НАЭК "Энергоатом" по поручению правительства заключать долгострочные контракты на срок не менее пяти лет под инновационные энергоемкие проекты.

"НАЭК получит возможность реализовывать только профицитный объем электроэнергии и только потребителям, создающим новые предприятия и являющиеся конечными потребителями", - отметил Камельчук.

По его словам, строительство больших технопарков, являющееся мировым трендом, диверсифицирует украинскую экономику и позволит со временем сделать ее инновационной.

Он добавил, что инвестиции в строительство технопарка мощностью 500 МВт составляют около $700 млн, указав при этом, что компания Google уже заявила о готовности инвестировать до EUR3 млрд в европейские дата-центры.

Камельчук отметил, что создание энергоемких предприятий, которые создают устойчивый спрос на электроэнергию, является чуть ли не единственным выходом из ситуации, сложившейся на рынке. По его словам, снижение спроса на электроэнергию и рост объемов генерации из ВИЭ приводит к ограничениям производства, в первую очередь, атомной электроэнергии, что грозит НАЭК банкротством.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, импредоставляется возможность Кабинету министров устанавливать для генерирующих предприятий с госдолей не менее 50%, обязательную продажу на постоянной основе определенного объема электроэнергии по долгосрочным - не менее чем на пять лет - двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям, соответствующим определенным критериям. Законопроектом предусмотрено, что такими покупателями могут быть субъекты хозяйствования, имеющие намерения создать и эксплуатировать объекты, совокупная проектная мощность которых составляет 100 МВт и выше. Кроме того, эти объекты должны иметь устойчивое потребление, прогнозированность и минимальный риск небаланса, а их деятельность не должна быть связана с выбросами парниковых газов.

Минимальная/стартовая цена продажи таких объемов электроэнергии устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по предоставлению производителя с учетом экономически обоснованных затрат и норм прибыли такого производителя. Согласно законопроекту, цена продажи такого объема электроэнергии определяется на аукционе. Регулятором также может быть установлен специальный тариф оператора системы передачи на услуги по передаче этого объема э/э.

Как сообщала Энергореформа, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что устранение проблем с профицитом электрической энергии через так называемый "майнинг криптовалют" позволит как сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, так и привлечь дополнительные средства.

В министерстве считают, что решение проблемы с профицитом э/э за счет майнинга криптовалют открывает путь к принципиально новой экономике и новым подходам. При этом, уточняется, что в настоящее время рассматривается возможность создания рядом с АЭС центров обработки данных (ЦОД).