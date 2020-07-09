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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правительство передало полномочия по управлению «Аграрным фондом» Минэкономики

 

Кабинет министров Украины передал полномочия по управлению ПАО "Аграрный фонд" Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, правительство на своем заседании признало недействительным постановление Кабмина №698 от 24 июля 2013 года "Об утверждении устава публичного акционерного общества "Аграрный фонд", согласно которому решения о кадровых назначениях, изменении капитала, размещении акций фонда и так далее принимал Кабмин.

Отмечается, что это устранит несогласованность с постановлением правительства №954 от 9 октября 2019 года, согласно которому Минэкономики как единственному акционеру переданы полномочия по управлению "Аграрным фондом".

Справка УНИАН. ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года оператор аграрного сектора Украины ПАО "Аграрный фонд" заключило первый контракт на закупку зерна урожая 2020 года.
По материалам: УНИАН
 

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