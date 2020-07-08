Буславец предлагает Центрэнерго перейти на закупку угля вместо газа

ПАО "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ для производства электрической энергии, несмотря на решения Кабинета министров относительно приоритетного использования отечественного угля на ТЭС.

Об этом сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает пресс-служба министерства по итогам совещания относительно обеспечения энергогенерирующих предприятий угольной продукцией отечественного производства и возобновления работы угольных шахт.

"Сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение. В настоящее время уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится. Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить стабильную поставку угольной продукции. Но чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы", - сказала Буславець.

На второе полугодие Центрэнерго нуждается ориентировочно в 2,4 млн тонн угольной продукции. Из которых государственные шахты могут обеспечить только около половины. Остальное Центрэнерго имеет возможность закупать у отечественных производителей по конкурентным ценам.

Отмечается, что представители Центрэнерго выразили намерение привлечь кредиты государственных банков для финансового оздоровления предприятия.

"Мы готовы быть медиаторами в таких переговорах, однако условия привлечения кредитов должны быть четко сформулированы", - отметила и.о. министра.

В совещании по вопросам устойчивого обеспечения энергогенерирующих предприятий угольной продукцией отечественного производства и возобновления работы угольных шахт, находящихся сейчас в простое, приняли участие представители генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков, которые 30 июня начали бессрочную акцию под стенами Офиса Президента с требованием обеспечить стабильную работу шахт и выплату заработной платы.

Участники совещания договорились провести дополнительные консультации по вопросам поставок отечественного угля энергогенерирующей компании.

Булавец предложила привлечь к обсуждению также представителей НКРЭКУ, поскольку, по ее мнению, "именно от их решений во многом зависит урегулирование ситуации на рынке электрической энергии".

Как сообщал Укринформ, 30 июня 2020 года возле Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградугля", "Добропольеугля", "Селидовугля" и представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Одно из требований горняков - проведение полного расчета с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, а также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

Правительство своим решением обязало энергогенерирующие компании выкупать украинский уголь для производства электроэнергии. Об этом сказал на заседании правительства 17 июня 2020 года Премьер-министр Денис Шмыгаль.