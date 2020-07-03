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Группа компаний Dragon Capital заявляет о нарушениях налоговой
14:12 02.07.2020 |
Налоговая служба не принимает налоговые накладные ООО "Европолис Проперти Холдинг", которая входит в группу компаний Dragon Capital.
Об этом сообщает пресс служба Dragon Capital
Начиная с февраля 2020 года, не принятыми является 1184 налоговых накладных на общую сумму 7,1 млн грн НДС. В полученных ООО квитанциях в графе "Результат обработки" указано: "Документ доставлен в ГНС Украины. ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЯТ. При необходимости исправьте документ и отправьте его снова"; в графе "Обнаруженные ошибки" указано: "Документ не может быть принят - продавцу необходимо обратиться в ГНИ".
"Указанный текст является нетипичным для таких квитанций и не соответствует Порядку ведения Единого реестра налоговых накладных, что, в частности, может свидетельствовать о несанкционированном вмешательстве в работу Единого реестра налоговых накладных или давлении и умышленном дискриминационном отношении ГНС Украины", - сообщает пресс-служба компании.
Также заявляется, что обращения к налоговой и Минфину игнорируются руководством.
"С целью защиты своих прав и законных интересов, Обществом уже инициировано открытие уголовного производства Государственным бюро расследований и подан иск о признании противоправной бездеятельность ДПС", - резюмирует пресс служба компании.
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