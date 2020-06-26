Херсонский порт официально передали в концессию

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт , компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это даст стабильное развитие, сохраненные и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики", - написал министр.

"Компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", - добавил он.

По его словам, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Также компания прософинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

"Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск - следующий концессионный проект", - добавил Криклий.

