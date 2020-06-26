Финансовые новости
- |
- 26.06.20
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Херсонский порт официально передали в концессию
16:03 26.06.2020 |
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Это даст стабильное развитие, сохраненные и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики", - написал министр.
"Компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.
Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", - добавил он.
По его словам, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.
Также компания прософинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.
"Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск - следующий концессионный проект", - добавил Криклий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Взятка экс-главе Кировоградской ОГА: Почему из-за задержания Балоня следует нервничать Зеленскому
|«Баба да». Почему темники Банковой не научат «слуг народа» врать про «корабельные сосны»
|«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Херсонский порт официально передали в концессию
|«Укрзализныця» из-за карантина отложила выплату в бюджет 750 миллионов гривень
|Энергоатом вышел на рынок двусторонних договоров
|Стали известны детали расследования СБУ по ГП «Антонов»
|Угроза нацбезопасности: «Укрзализныця» о решении Верховного суда о правопреемстве
|Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше
Это интересно
|Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобильных брендов США
|Представлен Lexus IS нового поколения
|Viber запустил новую функцию: исчезающие сообщения
|Поддержка Windows на компьютерах Apple подходит к концу
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ