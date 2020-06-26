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Стали известны детали расследования СБУ по ГП «Антонов»
08:00 26.06.2020 |
СБУ открыла уголовное производство против руководства ГП "Антонов" по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. В декабря 2019 года суд удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам ГП "Антонов".
Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на постановления Днепровского районного суда г. Киев.
В материалах дела говорится, что между Минобороны и ГК "Укроборонпром" было принято совместное решение о проведении ГП "Антонов" опытно-конструкторской работы по модернизации в части импортозамещения составных частей, оборудования и агрегатов производства РФ военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 № 01-02 (создание самолета АН-77 с комплектующими отечественного и западного производства).
Для реализации этого решения ГП "Антонов" заключило контракт с немецкой компанией "Rohde & Schwarz" по поставкам специальной радиостанции M3AR.
Радиостанцию импортировали в феврале 2019 года, но согласно письму Госслужбы экспортного контроля Украины, ГП "Антонов" не получало разрешительных документов на право осуществления импорта товаров военного назначения.
"Во избежание долгой бюрократической процедуры экспортного контроля ответственные лица ГП "Антонов" подготовили пакет документов, в которых было указано, что радиостанция M3AR предназначена для гражданских самолетов, а потому не подлежит экспортному контролю.
Между тем, в проводимой государственной экспертизе указано, что такая радиостанция используется в военной сфере", - говорится в сообщении.
Таким образом, досудебное расследование, проведенное СБУ, установило, что должностные лица ГП "Антонов" нарушили порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, чем совершили уголовное преступление, предусмотренное ст. 333 Уголовного кодекса.
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