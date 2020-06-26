Финансовые новости
- |
- 26.06.20
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрнафта» избрала нового главу набсовета компании
23:03 25.06.2020 |
Наблюдательный совет крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта" избрал действующего генерального директора "Укртранснафты" Николая Гавриленко главой набсовета компании.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его словам, члены наблюдательного совета "Укрнафты" избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко, директора по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нафтогаз".
"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии к его компетенции и опыту независимых директоров и представителей акционеров. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов о спорных объемах газа и накопленном налоговом долге", - написал он.
Таким образом, Гавриленко является главой Оператора нефтетранспортной системы Украины компании "Укртранснафта", руководителем дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины", а также главой наблюдательного совета компании "Укрнафта".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрнафта» избрала нового главу набсовета компании
|ПриватБанк запускает программу доступной ипотеки под 9,99% годовых с 1 июля
|В Dragon Capital объяснили, почему разорвали соглашение по покупке «Идея Банка»
|Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка
|Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана
|СБУ расследует действия бывшего руководства ГП «Антонов». Открыто уголовное дело
Это интересно
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры