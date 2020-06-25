СБУ расследует действия бывшего руководства ГП «Антонов». Открыто уголовное дело

Уголовное дело против экс-руководителя ГП "Антонов" внесено в Единый реестр досудебных расследований

Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по результатам проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

В Укроборонпроме напоминают, что в мае госконцерн по поручению премьер-министра Украины по данным СБУ проверил отдельные эпизоды деятельности руководства Антонова. В результате, обнаружены факты, свидетельствующие о неэффективном управлении госпредприятием; нецелевое использование объектов госсобственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к ущербу государству и нанести вред репутации ГП "Антонов".

Госконцерн передал все документы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

- 9 июня глава Укроборонпрома уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца и назначил врио Александра Лося. Трудовой коллектив Антонова провел открытое собрание и направил обращение к руководству государства с требованием оставить Донца на должности и вывести ГП "Антонов" из-под управления Абромавичуса.

-15 июня юристы ГП "Антонов" сообщили, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения гендиректора Укроборонпрома об увольнении президента ГП "Антонов".

-16 июня глава Укроборонпрома принял повторное решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов".

-22 июня профсоюз Антонова подал иск об отмене постановления Кабмина Арсения Яценюка от 31.03.2015 года, которым госпредприятие было передано в управление концерна Укроборонпром. В иске отмечалось, что авиапредприятие включили в состав Укроборонпрома незаконно.

-23 июня иск отозвали.

