Энергорегулятор утвердил план развития ПХГ до 2029 года с объемом финансирования 13,450 млрд грн

Нацрегулятор (НКРЭКУ), одобрил план развития подземных хранилищ газа (ПХГ) АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 гг. с объемом финансирования 13 млрд 450, 443 млн грн, передает Энергореформа.

Согласно принятому на заседании комиссии в среду постановлению, финансирование на 2020 год предусмотрено в размере 576,896 млн грн, на 2021-2022 гг. - 4 млрд 660,922 млн грн, на 2023-2029 гг. - 8 млрд 212,625 млн грн.

Основными направлениями развития на 2020 год определена реконструкция ПХГ (207,164 млн грн), капитальный ремонт (4,167 млн грн) и реконструкция (212,946 млн грн) дожимных компрессорных станций, проектно-изыскательские работы (4,761 млн грн). В рамках плана развития на этот год запланирована закупка техники и оборудования (74,893 млн грн), а также работы по объектам ПХГ (72,965 млн грн).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).