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Профсоюз «Антонова» отзывает свой иск к Кабмину
08:25 24.06.2020 |
Профсоюз ГП «Антонов» отзывает свой иск об отмене постановления Кабмина о передаче компании в управление концерна «Укроборонпром».
Об этом говорится в заявлении компании "Антонов".
"Первичная организация профсоюза авиастроителей на ГП "Антонов" отзывает собственное заявление в Окружной административный суд города Киева с иском к Кабинету министров Украины об отмене постановления КМУ от 31.03.2015 № 269, которым ГП «Антонов» был включен в состав ГК «Укроборонпром». Сегодня о таком решении ГП "Антонов" сообщил председатель профкома ПО ПАУ на ГП "Антонов" В.Гуска", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что поскольку рассмотрение дела по существу еще не началосько , Кодекс административного судопроизводства позволяет отозвать иск по заявлению истца.
"Об иске профсоюзов мы узнали из прессы. Провели переговоры и договорились, что этот вопрос сейчас не актуален для предприятия. Впереди - большой путь трансформации и глубокой реформы, цель которых ускорить процесс преобразования предприятия в современного и мощного производителя транспортных самолетов. Для этого руководство ГП "Антонов" координирует свои действия с Концерном и профсоюзными организациями в соответствии с положениями и уставом", - прокомментировал решение профсоюзов и.о. президента ГП "Антонов" Александр Лось.
В частности, по его словам, уже представлены стратегические направления деятельности предприятия, направленные на стабилизацию работы и развитие предприятия и авиастроительной отрасли Украины в целом.
"Говорить о том, кому должен подчиняться "Антонов" будет целесообразно после того, как в самом Концерне начнется реформа и процесс трансформации других предприятий. Тогда все на практике смогут оценить плюсы и минусы реформы и ощутить ее преимущества. Лично я считаю, что "Антонов" требует изменений. Именно для этого мы создали специальную Стратегическую группу, в которую вошли представители Концерна нашего предприятия и профсоюзы. Совместно мы будем нарабатывать план развития "Антонова" и стратегию реформирования отрасли. Я непосредственно возглавляю и координирую работу этой группы и буду следить за тем, чтобы интересы всех сторон были учтены, а риски от трансформации для "Антонова" - минимизированы", - добавил Лось.
Как сообщалось, профсоюз стратегического государственного предприятия «Антонов» обратился в Окружной административный суд г.Киева с иском об отмене постановления Кабмина, которым ГП «Антонов» был передан в управление концерна «Укроборонпром». Административному делу присвоен №640/13500/20.
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