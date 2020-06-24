Одесский припортовый стал частным акционерным обществом

Внеочередное собрание акционеров публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), которое состоялось 22 июня, приняло предоставление предприятию статуса частного акционерного общества.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ в Facebook.

"22 июня в АО«ОПЗ» прошло внеочередное общее собрание акционеров ... Среди вопросов повестки дня акционеры проголосовали за изменение типа и наименование предприятия - с публичного в частное", - говорится в сообщении.

Также было принято решение дать согласие на совершение предприятием крупных сделок, предельная совокупная стоимость которых не превышает 10 млрд грн.

В частности, предоставлено разрешение на заключение договоров (контрактов) на поставку и транспортировку в 2020-2021 годах природного газа; реализацию в 2020-2021 годах собственной продукции предприятия; выполнение работ, в т.ч. по переработке давальческого сырья; предоставление услуг, в т.ч. по перегрузке аммиака, поступающего по аммиакопроводу, и заключение договоров о реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал Укринформ, строительство Одесского припортового завода началось в 1975 году, а свою продукцию завод выпускает с 1978 года. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения. Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и по аммиакопроводу Тольятти - Горловка - Одесса длиной 2417 км.

На экспорт в 2019 году ОПЗ перегрузил: 2,55 млн тонн аммиака, что на 117% больше, чем в 2018 году (из них - 18,6 тыс. тонн собственного производства); 352,3 тыс. тонн карбамида, что почти в 4 раза больше, чем в 2018 году (из них - 288,5 тыс. тонн собственного производства).

