Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования Укргазвидобування

Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования АО "Укргазвидобування" в споре с "Карпатыгаз" и Misen Enterprises в отношении имущества совместной деятельности (СД), что позволило увеличить долю УГВ.

Об этом сообщает УГВ.

"Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение (partial award) об увеличении доли АО "Укргазвидобування" в имуществе совместной деятельности. Соответствующее решение арбитры вынесли 17 июня 2020 года, удовлетворив исковое требование Укргазвидобування к Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" по перераспределению долей в имуществе СД. Указанным решением арбитражный трибунал существенно увеличил долю Укргазвидобування в совместной деятельности, уменьшив при этом долю компании Misen Enterprises AB более, чем в два раза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем государственная компания должна заплатить компенсацию за имущество.

"Арбитражный трибунал постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргазвидобування", которое в свою очередь должно выплатить сумму компенсации Карпатыгаз и Misen Enterprises AB согласно перераспределенных долей в совместной деятельности", - отметила генеральный директор АО "Укргазвидобування" Елена Кобец.

В пресс-службе объснили, что поскольку УГВ забирает активы, которые были в совместной деятельности и в которые инвестировали стороны в течение действия договора, то УГВ должна компенсировать другой стороне их инвестиции.

Если стороны не смогут согласовать оценку самостоятельно в течение установленного срока, ее определит трибунал.

"Есть разногласия относительно суммы компенсации, поэтому ждем очередного заседания", - подчеркнули в пресс-службе.

В НАК также напомнили, что в первом частичном решении арбитраж установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen Enterprises AB, которая не полностью внесла свою долю в СД, и "Карпатыгаз", которое не поставило предусмотренные договором измерительные станции.

Как сообщалось, УГВ с 2015 года удалось расторгнуть договоры о совместной деятельности, которые систематически нарушались операторами таких договоров. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляет ряд производств относительно нарушений норм действующего законодательства при выполнении договоров о совместной деятельности. Расторжение Стокгольмским арбитражем договора СД вернуло УГВ возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин из всех договоров о совместной деятельности.

