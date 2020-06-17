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Информация об агентстве
«Укрнафта» снизила в мае добычу газа и нефти
13:53 17.06.2020 |
По оперативным данным, в мае 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 128,9 тыс. т нефти и конденсата и 96,7 млн кубометров газа, что, соответственно, на 1,3% и 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафта" сообщает БизнесЦензор.
Среднесуточные показатели добычи углеводородов в мае составили 4,16 тыс. т нефти и конденсата и 3,12 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.
Для обеспечения стабильности производства "Укрнафта" провела программу плановых ремонтов на газоперерабатывающих заводах.
"Сокращение добычи в мае стало прогнозируемым результатом на фоне сокращения капитальных затрат, а также хронического недостатка инвестиций. Нерешенные вопросы с налоговым долгом и аукционами по продаже нефти продолжают ограничивать возможности компании инвестировать в развитие бизнеса. Вместе с тем мы приложим большие усилия для того, чтобы сохранить добычу на уровне прошлого года", - отметил заместитель председателя правления, Исполнительный Вице-Президент по вопросам добычи и переработки Маврикий Калугин.
|
Среднесуточные показатели добычи
|
Май
2020
|
Май
2019
|
Год к году, %
|
Добыча нефти и конденсата, тыс. т
|
4,16
|
4,22
|
-1,42
|
Добыча газа, млн м3
|
3,12
|
3,17
|
-1,58
|
|
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Поскольку в пятницу, 12 июня концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении его полномочий отменен. Вместе с тем, концерном принял решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.
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