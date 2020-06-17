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Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на «позитивный»
13:36 17.06.2020 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 16 июня повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен банка Аваль, Сбербанка (все - Киев) и банка "Пивденного" (Одесса) и пересмотрело прогноз со "стабильного" на "позитивный", при этом понизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Укрэксимбанка с "caa1" до "caa2", сообщается на сайте агентства.
"После повышения суверенного рейтинга Украины до "B3" Moody's повысило рейтинги шести банков. Учитывая, что большинство украинских банков имеют существенные запасы внутренних государственных облигаций, их BCA ограничены суверенным рейтингом страны, и это ограничение в настоящее время уменьшено благодаря улучшенной кредитоспособности правительства", - говорится в релизе.
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Поскольку в пятницу, 12 июня концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении его полномочий отменен. Вместе с тем, концерном принял решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.
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