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На заводе «Электротяжмаш» проводятся обыски из-за растраты госимущества
13:47 16.06.2020 |
|Сейчас ищут доказательства преступной деятельности должностных лиц предприятия / фото khar.gp.gov.ua
Харьковской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" по ч. 4 ст. 191 УК Украины.
Об этом сообщает прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом продукция ГП, которое и так находится в крайне затруднительном финансовом положении, реализовывалась по стоимости, значительно ниже фактической себестоимости.
"По предварительно установленным данным, в результате осуществления только двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен вред на сумму 1 миллион 100 тысяч гривень", - говорится в сообщении.
Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях не осуществлен из-за незавершения производственного цикла.
Досудебное расследование осуществляет Индустриальный ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Сейчас в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.
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