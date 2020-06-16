Укроборонпром повторно уволил главу ГП «Антонов»

Укроборонпром отменил приказ об увольнении главы ГП " Антонов " Александра Донца и выпустил новый

ГК "Укроборонпром" принял повторное решение о прекращении полномочий Александра Донца как президента ГП "Антонов". Об этом накануне сообщила пресс-служба госконцерна, комментируя информацию о решении суда о восстановлении Донца в должности главы ГП "Антонов".

Поскольку в пятницу, 12 июня концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении его полномочий отменен. Вместе с тем, концерном принял решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.

Кроме того в Укроборонпроме отметили, что ни иска Донца, ни каких-либо решений суда о якобы восстановлению его в должности концерн по состоянию на вечер 15 июня не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В то же время, отмечают в концерне, вызывает удивление обращения Донца с иском в административный суд, ведь Укроборонпром не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд.

"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП "Антонов". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины. Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", - заявил гендиректор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

