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К системе удаленной идентификации BankID Нацбанка присоединился «Конкорд Банк»
08:27 16.06.2020 |
"Поздравляем клиентов "Конкорд Банк" (Concord bank)! Теперь они также смогут воспользоваться сервисом, который предоставляет удаленный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через порталы подключенных абонентов - поставщиков услуг", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.
Сейчас система насчитывает 42 участника: 18 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк Форвард, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, банк Восток, Идея банк, Аккордбанк, Асвио банк и Конкорд банк) и 24 небанковские учреждения (порталы услуг).
Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками.
Национальная система электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины - способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет.
Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.
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