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Идея Банк в I кв. сократил чистую прибыль на 38,1%
15:14 12.06.2020 |
Чистая прибыль Идея Банка (Львов) по итогам января-марта 2020 года составила 48,9 млн грн, что на 38,1% меньше, чем в 2019 году (79,113 млн грн).
Согласно сообщению пресс-службы банка в четверг, чистый процентный доход за первый квартал вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 423,8 млн грн.
Активы банка за три месяца возросли на 1,9% - до 5,5 млрд грн, в том числе кредитный портфель - на 1,7%, до 4,2 млрд грн. Средства клиентов в банке увеличились на 1,1% - до 4,24 млрд грн.
Собственный капитал банка сократился на 18,46% - до 755,8 млн грн, а уставный сохранился на уровне 298,74 млн грн. Адекватность регулятивного капитала составила 17,19% (при нормативном значении не менее 10%). Уставный капитал банка сохранился на уровне 298,74 млн грн.
Идея Банк (ранее - Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 действующих банков.
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