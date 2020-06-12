Креди Агриколь Банк в I кв.-2020 сократил чистую прибыль на 30,5%

Чистая прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 315,95 млн грн, что на 30,47% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (454,45 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал 2020 года составил 610,87 млн грн, что на 0,9% больше, чем за первый квартал в прошлом году.

Активы банка по итогам января-марта увеличились на 27,9% - до 43,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 13%, до 26,24 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года выросли на 25% до 37,69 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте вырос на 6,1% - до 5,47 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 1,223 млрд грн.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины Креди Агриколь Банк на 1 января 2020 года по размеру общих активов занимал 11-е место (37,244 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



