Банк «Пивденный» в I кв.-2020 сократил чистую прибыль на 63,68%

Чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-марта 2020 года составила 30 млн грн, что на 63,68% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (89,59 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал 2020 года составил 361,28 млн грн, что на 2,8% больше, чем за первый квартал в прошлом году.

Активы банка по итогам января-марта-2020 увеличились на 1,7% - до 27,14 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 18,9%, до 15,53 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 2,1% - до 24,35 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами - на 4,7%, до 20,54 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте 2020 года сократился на 1,7% - до 2,79 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 1,34 млрд грн.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц - 12,385933%, жена Тамара Родина - 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 января 2020 года по размеру активов банк "Пивденный" занимал 14-е место (28,195 млрд грн) среди 75 действующих украинских банков.



