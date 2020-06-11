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«Нафтогаз» отозвал Витренко из набсовета «Укрнафты»
22:49 10.06.2020 |
НАК «Нафтогаз Украины» отозвал Юрия Витренко с должности своего представителя в наблюдательном совете ПАО «Укрнафта», сообщила пресс-служба НАКа.
«Новым представителем «Нафтогаза» стал Николай Гавриленко, директор дивизиона «Нефть». Он продолжит урегулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности касательно спорных объемов газа и накопленного налогового долга», - говорится в сообщении «Нафтогаза».
За дальнейшее взаимодействие «Нафтогаза» с «Укрнафтой» будет отвечать финансовый директор НАКа Петер Ван Дрилл.
Согласно уставу «Укрнафты» (п. 9.2.1), акционер имеет право в любой момент заменить своего представителя в набсовете компании.
Напомним, Витренко курировал в «Нафтогазе» проблемы «Укрнафты» с осени 2018 г., а с весны 2019 г. стал главой наблюдательного совета этой компании.
По данным enkorr, Витренко является одним из авторов идеи погасить налоговый долг «Укрнафты» в размере 30 млрд за счет покупки «Нафтогазом» природного газа у «Укрнафты».
С конца 2018 года в публичную плоскость вышел конфликт Витренко с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. В мае 2020 г. Витренко сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» принял решение упразднить его должность и он покинет компанию в середине лета.
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