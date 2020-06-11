«Нафтогаз» отозвал Витренко из набсовета «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» отозвал Юрия Витренко с должности своего представителя в наблюдательном совете ПАО «Укрнафта», сообщила пресс-служба НАКа.

«Новым представителем «Нафтогаза» стал Николай Гавриленко, директор дивизиона «Нефть». Он продолжит урегулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности касательно спорных объемов газа и накопленного налогового долга», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

За дальнейшее взаимодействие «Нафтогаза» с «Укрнафтой» будет отвечать финансовый директор НАКа Петер Ван Дрилл.

Согласно уставу «Укрнафты» (п. 9.2.1), акционер имеет право в любой момент заменить своего представителя в набсовете компании.

Напомним, Витренко курировал в «Нафтогазе» проблемы «Укрнафты» с осени 2018 г., а с весны 2019 г. стал главой наблюдательного совета этой компании.

По данным enkorr, Витренко является одним из авторов идеи погасить налоговый долг «Укрнафты» в размере 30 млрд за счет покупки «Нафтогазом» природного газа у «Укрнафты».

С конца 2018 года в публичную плоскость вышел конфликт Витренко с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. В мае 2020 г. Витренко сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» принял решение упразднить его должность и он покинет компанию в середине лета.