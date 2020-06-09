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Укртранснафта впервые транспортирует "легкую техасскую" WTI
08:06 09.06.2020 |
АО "Укртранснафта" 7 июня впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI).
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".
В компании напомнили, что в июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием в нефтетранспортную систему нефть сорта El Sharara (ливийская нефть).
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