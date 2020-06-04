Укрэнерго тестирует систему управления ограничениями ВИЭ

НЭК «Укрэнерго» внедряет Систему управления ограничениями ВИЭ - программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из ВИЭ.

Система позволяет предоставлять такие команды одновременно на большое количество электрических станций. При этом будут сохранены принципы пропорциональности и недискриминационности при применении ограничений генерации.

Доступ к Системе управления ограничениями ВИЭ осуществляется в соответствии с техническими требованиями, определенными в инструкции по организации каналов связи, размещенной на корпоративном сайте НЭК «Укрэнерго» в разделе «Единое окно (Присоединение)» во вкладке «Система управления ограничениями ВИЭ». Также в разделе размещены справочник пользовательского интерфейса объекта генерации, с подробными инструкциями для оперативного персонала производителей из ВИЭ.

Система значительно совершенствует и упрощает обмен информацией между оператором системы передачи и участниками рынка, налаживает оперативное взаимодействие, а также устраняет риски ошибок при обмене оперативными командами и является одним из инструментов обеспечения надежной работы ОЭС Украины. Также она предусматривает автоматическое архивирование истории команд, позволяет мониторить их выполнения генерацией.

Ранее ЭлектроВести писали, что НЭК "Укрэнерго" затягивает процесс разработки методики компенсации за диспетчерские ограничения производителям ВИЭ.

