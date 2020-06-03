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Провайдер Воля подвергся хакерской атаке
08:41 03.06.2020 |
В течение трех дней начиная с 31 мая инфраструктура интернет-провайдера Воля в Харькове подвергается кибератакам.
Об этом сообщает пресс-служба компании Воля.
"Сначала атаки совершались только на абонентские подсистемы, а позже они перешли на телекоммуникационную инфраструктуру. В результате больше 100 тысяч абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранной платформой и цифровым телевидением", - говорится в сообщении.
Суммарно полное отсутствие доступа к сервисам длилось 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня. Также была зафиксирована атака на веб-сайт volia.com, но ее удалось нейтрализовать.
"DDoS атаки были массивными и хорошо организованными. Тип атаки - UDP флуд и переполнение емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб. UDP - это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов - стримминг, телефония, видеоконференции и т.д. Атака происходила из десятков тысяч разных IP адресов по всему миру - США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам", - сообщили в компании.
По словам представителей Воли, за атаками такого объема следует вымогательство и другие попытки влияния на компанию.
Воля обратилась в киберполицию с заявлением о массированной DDoS атаке на инфраструктуру.
"В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности. Такие действия киберпреступников носят признаки уголовного преступления по статье 361 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.
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