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Центрэнерго получило 2 млрд грн убытка за 2019 год - Фонд госимущества
09:49 02.06.2020 |
Фонд госимущества оценивает чистый убыток ПАО "Центрэнерго" за 2019 год на уровне свыше 2 млрд грн. Об этом глава фонда Дмитрий Сенниченко сказал в комментарии Reuters.
При этом Сенниченко отметил, что бывшее руководство предприятия отказалось публиковать финансовые результаты за прошлый год. Речь идет о Владимире Потапенко, который исполнял обязанности главы Центрэнерго с июля 2019 года. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Reuters пишет, что предыдущее руководство компании не ответило ему на запрос прокомментировать убытки Центрэнерго.
Сенниченко отметил, что определить стоимость Центрэнерго удастся только после того, как в компании проведут аудит и оценят ее убытки и долги. Он сообщил, что приватизация компании планируется на второй квартал 2021 года.
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