Центрэнерго получило 2 млрд грн убытка за 2019 год - Фонд госимущества

Фонд госимущества оценивает чистый убыток ПАО "Центрэнерго" за 2019 год на уровне свыше 2 млрд грн. Об этом глава фонда Дмитрий Сенниченко сказал в комментарии Reuters.

При этом Сенниченко отметил, что бывшее руководство предприятия отказалось публиковать финансовые результаты за прошлый год. Речь идет о Владимире Потапенко, который исполнял обязанности главы Центрэнерго с июля 2019 года. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Reuters пишет, что предыдущее руководство компании не ответило ему на запрос прокомментировать убытки Центрэнерго.

Сенниченко отметил, что определить стоимость Центрэнерго удастся только после того, как в компании проведут аудит и оценят ее убытки и долги. Он сообщил, что приватизация компании планируется на второй квартал 2021 года.



