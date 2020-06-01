Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в резерв

Запорожская АЭС 1 июня в 11:04 отключила от энергосети и вывела в резерв энергоблок №1 в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

"В данный момент в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 020 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы НАЭК "Энергоатом".

Согласно сообщению, на энергоблоке №4 идут 32 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 47 сутки планового среднего ремонта.

Как сообщалось, Запорожская АЭС 1 июня в 1:05 подключила к сети энергоблок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой - в 1995 году.



