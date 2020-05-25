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«Приватбанк» через суд хочет вернуть выплаченые банку Суркисов и «Динамо» 400 миллионов
14:34 25.05.2020 |
Государственный "ПриватБанк" обратился в Окружной административный суд Киева и Шестой апелляционный административный суд с двумя заявлениями для того, чтобы вернуть выплаченные "А-Банку" и ФК "Динамо-Киев" 407 млн грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.
"Это заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", принадлежащих семье Суркисов. Согласно этим постановлениям с ПриватБанка было взыскано почти 407 млн грн еще в 2018 году", - сказано в сообщении.
Основанием для подачи заявлений стали установленные "Приватбанком" обстоятельства, что сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером "Приватбанка" Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".
"Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем "А-Банка" в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с "Приватбанком", - сообщает банк.
Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалась и опровергается Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине. Украинские суды удовлетворили иски "А-Банка" и ФК "Динамо" Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1".
"Приватбанк" считает, что решения по делам А-Банка и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должно быть подтверждено законность определения господина Игоря Суркиса связанным с "Приватбанком лицом", - заявляет "ПриватБанк".
15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции эмиссии "Приватбанка" во время национализации (bail-in).
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