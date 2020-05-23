Еще два банка присоединились к системе BankID НБУ

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка Украины присоединились Аккордбанк и Асвио Банк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Сразу 2 банка присоединились на этой неделе - Аккордбанк и Асвио Банк. Поздравляем их клиентов! Ведь теперь они могут воспользоваться сервисом, который предоставляет дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через порталы услуг подключенных абонентов - поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 40 участников. Среди них - 17 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк "Альянс", банк "Форвард", банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, банк "Восток", Идея Банк, Аккордбанк и Асвио Банк) и 23 небанковские учреждения (порталы услуг).

Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками.

Национальная система электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины - способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет.

Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.