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Международный производитель промышленных минералов купил 2 компании в Украине
11:53 21.05.2020 |
Мировой производитель широкого спектра минералов для различных секторов промислолвости - компания Sibelco Group - купила 2 украинские глинодобывающие компании - ООО "Евроминерал Украина" и ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий".
Об этом сообщает пресс-служба компании INTEGRITES, которая была юридическим советником Sibelco во время транзакции.
"Приобретение украинских предприятий, которые официально стали частью Sibelco, помогло компании укрепить свои позиции на региональном рынке и расширить доступ к сырьевым залежам", - говорится в сообщении.
Отметим, что Sibelco Group - международный производитель промышленных минералов с главным офисом в Бельгии. В состав Sibelco входит более 170 производственных объектов в более чем 30 странах.
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