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К государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединился ПАО «Банк Восток»
13:31 20.05.2020 |
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Воспользоваться Государственной программой поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" теперь могут клиенты Банка "Восток"... Соответствующие договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства были подписаны 18 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" принимают уже 11 банков. Четыре государственных - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И семь коммерческих - "Банк Восток", Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСКомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.
"Микро, малый и средний бизнес в мировой экономике играют ключевую роль, что, безусловно, свойственно и для экономики Украины. Средний и малый бизнес участвует примерно в 90% видах экономической активности, концентрирует более 50% мирового трудоустройства, генерирует около 40% ВВП. То есть, видим, насколько важна финансовая поддержка этого сегмента деловой активности. Это и стало целью государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", к которой, разделяя ее цели и идеи, присоединился "Банк Восток"- активный участник рынка обслуживания и кредитования субъектов малого предпринимательства", - отметил начальник Департамента продаж корпоративного бизнеса ПАО «Банк Восток» Сергей Шулла.
Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%, а 29 апреля 2020 года правительство поддержало предложение Министерства финансов и расширило ее возможности.
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