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На ГП «Антонов» начали сборку Ан-178 для Перу: фото
12:10 20.05.2020 |
В 2019 году госпредприятие выиграло тендер на поставку транспортного самолета Национальной полиции Перу
На ГП "Антонов" начали общую сборку фюзеляжа самолета Ан-178 для поставки Министерству внутренних дел Республики Перу. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Отмечается, что на стапель общей сборки установили носовую часть фюзеляжа. Ранее там разместили пол, шпангоуты и боковые обшивки грузового отсека.
Кроме того, полностью готовы центральная часть крыла, его левая и правая консольные части, хвостовое оперение. Два пилона двигателей готовы к установке на фюзеляж самолета.
В компании напоминают, что конфигурация самолета Ан-178, изготавливаемый для Перу, позволит перевозить личный состав (100 человек), пассажиров (80 человек), доставлять грузы (до 18 тонн ), эвакуировать больных на носилках (40 человек) с возможностью оказания медицинской помощи.
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