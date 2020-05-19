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Рада намерена разрешить «Укрпоште» предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета
14:09 19.05.2020 |
Народные депутаты предлагают разрешить национальному почтовому оператору АО "Укрпошта" предоставлять финансовые услуги населению и открывать почтовые счета.
За соответствующий законопроект № 2788-д в первом чтении проголосовали 232 парламентария.
Согласно законопроекту, "Укрпошта" сможет осуществлять открытие и обслуживание почтовых счетов для зачисления пенсий, заработной платы, соцпособий от государства, дохода от торговли. Также компания получит право на проведение расчетных банковских операций, обмена валют, эмиссии платежных карт для обслуживания почтовых счетов.
Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает поддержки народными депутатами Украины законопроекта №2788-д, разрешающего АО "Укрпошта" предоставлять банковские услуги.
Ранее Нацбанк Украины выступил против принятия законопроектов №2788-д и №2788, разрешающих "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.
Со своей стороны генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против инициативы разрешить компании предоставлять финансовые услуги.
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"Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если уложить в три слова нашу позицию об идее разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги", - сообщает НБУ.
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