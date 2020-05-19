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Нацбанк выступил против возможности для «Укрпочты» предоставлять банковские услуги
12:49 19.05.2020 |
Национальный банк Украины выступил против того, чтобы разрешить АО "Укрпочта" предоставлять банковские услуги, что предусмотрено в законопроектах №2788-д и №2788.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если уложить в три слова нашу позицию об идее разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Национальный банк выступает против принятия этих законопроектов и против создания государственного "почтового" банка", - сообщает НБУ.
НБУ призвал Кабинет министров Украины и Верховную Раду отклонить эти законопроекты и предложил несколько альтернатив.
НБУ отметил, что "Укрпочта" может предоставлять агентские услуги от имени банков в сельской местности с целью повышения финансовой инклюзии, так как компания располагает разветвленной сетью.
НБУ считает, что "Укрпочта" может работать рамках нового платежного законодательства. Так, новая редакция закона "О платежных услугах" позволяет ей вести счета клиентов, обеспечивать расчеты и выпускать собственные платежные карточки без участия банка, отметил регулятор.
Нацбанк заявляет, что идея разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги является нелогичной, поскольку доля государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти, способствуя конкуренции и, как следствие, повышению качества финуслуг. "Сегодня доля государства - 55%. Мы совместно с правительством планируем уменьшить ее до 25% к 2025 году благодаря частичной приватизации госбанков. Расширение статуса "Укрпочты" - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции", - подчеркнул регулятор.
НБУ полагает, что предоставление соответствующих разрешений "Укрпочте" является также неконкурентным, поскольку в таком случае компания окажется в привилегированном положении в сравнении, например, с банками. "Судите сами - почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" только порядок открытия и ведения счетов, то есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность "Укрпочты", - подчеркивается в сообщении.
Нацбанк отметил, что "Укрпочта" будет соревноваться с другими госбанками при одних и тех же клиентах и в итоге "борьба на одном клочке земли" может привести к уменьшению доходности всех, а также к потерям для госбюджета.
НБУ полагает, что принятие соответствующих законопроектов является рискованным, поскольку "Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. НБУ также указал, что у "Укрпочты" более низкая экспертиза в финмониторинге, чем у банков, поэтому возникает повышенный риск отмывания денег.
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