Премии за суд с Газпромом. НАБУ получило доступ к служебным запискам Нафтогаза

Высший антикоррупционный суд предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к служебным запискам НАК "Нафтогаз Украины", которыми инициировалась выплата премий 41 работнику компании за победу над Газпромом. Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на постановление суда от 4 мая.

Следствие указывает, что на момент принятия решения о выплате премий "фактически деньги в пользу НАК от Газпрома не поступали", а в протоколе заседании не приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, также не указано вклада каждого работника в победу над Газпромом.

Также в НАБУ отметили, что интересы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже представляли не работники НАК, а юридическая компания Wikbord Rein Advokatfirms AS.

Как пишет издание, детективы НАБУ ранее уже получали доступ к документам Нафтогаза, но им не предоставили все документы - Нафтогаз письмом от 2 марта 2020 года отказался предоставить информацию.

Служебные записки, которые требует НАБУ, содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 работника Нафтогаза, которым была выплачена первая часть премий, а также содержание выполняемых ими задач и размер премий.

НАБУ подозревает членов набсовета, правления и главу Нафтогаза в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.